Ende einer Ära: Aulas nicht mehr Lyon-Boss

Bei Olympique Lyon beginnt eine neue Zeitrechnung. Wie der Ligue 1-Klub per Pressemitteilung bekanntgibt, hat der langjährige Klubboss Jean-Michel Aulas seinen Posten an John Textor übergeben. Der US-Amerikaner wird damit zum Geschäftsführer der OL Group, sein Vorgänger wiederum übernimmt den Ehrenvorsitz.

Von 1987 an stand Aulas an der Spitze des Vereins aus dem Rhonetal, der den französischen Fußball Anfang des Jahrtausends nach Belieben dominierte. Von 2002 bis 2008 wurde OL siebenmal hintereinander französischer Meister und war auch international der mit Abstand erfolgreichste Klub der Grande Nation. Seitdem können die Lyoner zwar nicht mehr an die damaligen Erfolge anknüpfen, gehören aber weiter zu den großen Traditionsklubs des Landes.

