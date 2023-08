Bayern: Kepa-Gespräche terminiert – zwei neue Kandidaten diskutiert

Der FC Bayern bemüht sich intensiv um die Verpflichtung von Kepa Arrizabalaga (28). Wie ‚Sky‘ berichtet, sind konkrete Gespräche mit dem FC Chelsea bereits terminiert. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption. Alle drei Parteien sind dem Vernehmen nach an einem solchen Deal interessiert.

Nebenher beschäftigt sich der Rekordmeister aber weiterhin auch mit Alternativen. Nach FT-Informationen ist der marokkanische WM-Held Bono (32) vom FC Sevilla ein Kandidat. Eine andere Spur führt zu Gerónimo Rulli (31) von Ajax Amsterdam.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird in München auch noch über weitere Namen diskutiert. Mike Maignan (28) vom AC Mailand und Diogo Costa (23) vom FC Porto sind ebenfalls Kandidaten an der Isar. Konkret sind diese Überlegungen derzeit aber wohl nicht. Der neue Favorit auf den Torhüter-Posten in München heißt Kepa.