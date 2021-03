Klostermann: „Von Bayern-Gerüchten nichts mitbekommen“

Lukas Klostermann weiß laut eigener Aussage nichts vom angeblichen Interesse des FC Bayern. „Ich habe von den Gerüchten nichts mitbekommen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinen Vertrag in Leipzig verlängert. Ich bin überzeugt davon, dass mein Weg in Leipzig noch nicht zu Ende ist“, äußert sich der Verteidiger im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘.

Im November hatte die ‚Sport Bild‘ berichtet, Bayern habe bei der Suche nach einem Ersatz für David Alaba auch ein Auge auf Klostermann geworfen. Der 24-Jährige, der in Leipzig noch bis 2024 unter Vertrag steht, sagt: „Wir haben in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen, auch ich persönlich konnte mich in Leipzig gut entwickeln. Wir können in Zukunft noch einiges erreichen.“