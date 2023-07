Real: Neuer Verein für Vallejo

Jesús Vallejo winkt ein weiteres Leihgeschäft zum FC Granada. Laut der spanischen Zeitung ‚Ideal‘ verlässt der Innenverteidiger Real Madrid, um sich dem Ligakonkurrenten leihweise für ein Jahr anzuschließen. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

Vallejo war bereits von Januar bis Juli 2020 und die gesamte folgende Saison 2020/21 an Granada verliehen. Bei den Königlichen konnte sich der Spanier nie durchsetzen, in der vergangenen Saison kam der 26-Jährige in vier Einsätzen auf magere 88 Spielminuten. Vertraglich ist Vallejo noch bis 2025 an die Madrilenen gebunden.

