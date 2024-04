TSG: Matarazzo will Beier halten

Laut Pellegrino Matarazzo lässt sich DFB-Hoffnung Maximilian Beier (21) nicht von den kursierenden Wechselgerüchten aus der Ruhe bringen. Es sei „normal, dass das Interesse wächst, wenn ein Spieler in diesem Alter diese Leistung abruft wie er in der aktuellen Saison“, stellte der Trainer der TSG Hoffenheim auf der heutigen Pressekonferenz fest, „Maxi hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit solchen Dingen umgehen kann.“

Beier, der in der laufenden Saison an 20 TSG-Toren beteiligt war, kann den Kraichgau dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verlassen. Matarazzo kümmert das herzlich wenig: „Ein Trainer möchte so einen guten Spieler behalten.“ Es wäre „komisch“, würde er Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen im Sinne des Geldes zum Verkauf auffordern.