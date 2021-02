Rose-Wechsel: Gladbach-Spieler fühlt sich belogen

Die Entscheidung von Marco Rose (44), Borussia Mönchengladbach am Saisonende zu Gunsten von Borussia Dortmund zu verlassen, sorgt am Niederrhein für hängenden Köpfe. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor.

Ein namentlich nicht genannter Spieler, mit dem das Boulevardblatt offenkundig sprach, soll sich sogar „belogen“ fühlen. Schließlich habe Rose ihm kürzlich versichert, in Gladbach „etwas Großes“ ausbauen zu wollen.

Am heutigen Montag unterrichtete der Trainer erst Manager Max Eberl und anschließend die Mannschaft, dass er von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird. In der Folge verkündete erst die Borussia aus Mönchengladbach und später auch die aus Dortmund den bevorstehenden Wechsel. Beim BVB tritt der 44-Jährige die Nachfolge von Edin Terzic (37) an.