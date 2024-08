Eiskalte Abfuhr für Neymar | Tausch der England-Stars?

Flick lehnt Neymar ab

Die Zeit beim FC Barcelona (2013 bis 2017) war die erfolgreichste Phase in Neymars Karriere. Mit den Katalanen wurde der Brasilianer nämlich nicht nur zweimal spanischer Meister, sondern auch Champions League-Sieger 2015. Ein Triumph, dem er in seinen sechs Jahren bei Paris St. Germain vergeblich hinterherlief. Inzwischen steht der 32-Jährige bei Al Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag, hat aber offenbar immer noch ein Faible für die alte Liebe.

„Neymar bot sich Barça an“, greift die Fachzeitung ‚Sport‘ die Meldung von ‚Jijantes‘ auf, dass der Superstar einen weiteren Versuch unternommen hat, nach Barcelona zurückzukehren. Schon während der PSG-Jahre kokettierte Neymar immer wieder mit einem Barça-Comeback, das aber nie zustande kam. Und auch diesmal bleibt die Tür verschlossen, für Hansi Flick kommt eine Zusammenarbeit nämlich nicht in Frage. Der zweite Teil der Schlagzeile: „Flick erteilt eine Absage.“

Eine Absage hat auch Raheem Sterling von seinem Trainer Enzo Maresca kassiert. Spielminuten wird der englische Nationalspieler unter dem Chelsea-Coach wohl keine bekommen, deshalb forcieren die Blues einen Abgang. Passenderweise zeigt der Klub von der Stamford Bridge konkretes Interesse an Sterlings Landsmann Jadon Sancho, ebenfalls Flügelstürmer. Der ‚Telegraph‘ zählt eins und eins zusammen und bringt dieses Szenario ins Spiel: „Chelsea ist an einem Tauschgeschäft Jadon Sancho gegen Raheem Sterling mit ManUnited interessiert.“

Swap Deal ist die englische Bezeichnung eines solchen Transfermodells. Immer wieder kursieren derlei Gedankenspiele, weil sie logisch erscheinen. Umzusetzen sind sie allerdings äußerst schwierig, weil es eine Übereinkunft nicht nur zwischen drei, sondern noch mehr Parteien braucht. Ganz selten gelingt es aber doch, Spieler miteinander zu verrechnen. Erst in diesem Sommer wechselte Douglas Luiz von Aston Villa zu Juventus Turin, im Gegenzug wurden Samuel Iling-Junior und Enzo Barrenechea nach Birmingham transferiert. Apropos: Auch Juve soll noch bei Sancho im Rennen sein. Unklar bleibt, wie die United-Bosse über Chelseas Tausch-Idee denken.