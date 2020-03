Witsel & Hazard locken Meunier nach Dortmund

Die Chancen für Borussia Dortmund stehen gut, dass Thomas Meunier nächste Saison im Trikot der Schwarz-Gelben aufläuft. Der ‚Bild‘ zufolge ist der 28-Jährige „im BVB-Anflug“. Eine Ablöse müsste der Bundesligist nicht bezahlen, denn Meuniers Vertrag bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus.

Nur logisch, dass dem belgischen Nationalspieler auch zahlreiche Anfragen anderer Klubs vorliegen. Gerüchten zufolge soll auch der FC Bayern dran sein. Der BVB hat aber neben der verlockenden sportlichen Perspektive noch ein weiteres Ass im Ärmel: Mit Axel Witsel und Thorgan Hazard spielen zwei Nationalmannschaftskollegen bereits in Dortmund. Laut ‚Bild‘ bemühen sich beide intensiv darum, ihren Kumpel an die Strobelallee zu locken.

Werbung in eigener Sache können Witsel, Hazard und Co. auch am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) machen. Dann trifft der BVB vor leeren Rängen im Prinzenpark auf PSG. Die Dortmunder gehen mit einem 2:1-Vorsprung in das Rückspiel. Meunier steht seinem Trainer Thomas Tuchel gelbgesperrt nicht zur Verfügung.