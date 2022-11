United arbeitet an Depay-Rückkehr

Manchester United ist bei der Suche nach Verstärkung für die Offensive auf einen alten Bekannten aufmerksam geworden. Memphis Depay soll sich laut der spanischen ‚Sport‘ im Visier der Red Devils befinden. Der Niederländer spielte bereits zwischen 2015 bis 2017 in Manchester, kam dort allerdings nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In 53 Spielen für United schoss Depay sieben Tore und legte sechs weitere Treffer auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Erik ten Hag findet sich bei United ein prominenter Fürsprecher des 28-Jährigen. Der Trainer kennt Depay noch aus seiner Zeit bei PSV Eindhoven, wo der variable Offensivspieler einst den Sprung zu den Profis schaffte. Die spanische Zeitung berichtet weiter, dass ten Hag denkt, Depay sei seit seinem ersten Engagement in Manchester gereift. Folglich könne der Mittelstürmer nun eine zentrale Rolle in der Offensive von United einnehmen.

Wie Depay selbst über eine mögliche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte denkt, ist unklar. Der Niederländer möchte zunächst die WM in Katar spielen, ehe er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Zuletzt war zu vernehmen, dass auch der FC Chelsea, der FC Sevilla, die AS Rom und Juventus Turin Interesse an dem Rechtsfuß bekundet haben. Der Niederländer hat indes klare Vorstellungen davon, in was für einer sportlichen Situation sich ein potenzieller neuer Arbeitgeber befinden soll. Es heißt, er sehe sich bei einem Champions League-Klub, der seine Gehaltsvorstellungen vollständig erfüllen kann.

Barça möchte Depay loswerden

Egal, wohin es Depay letztlich verschlägt, der FC Barcelona wird sich freuen. Die Katalanen versuchten bereits im Sommer, den 28-Jährigen loszuwerden. Die Blaugrana waren sogar dazu bereit, den eigentlich noch bis zum Sommer 2023 datierten Vertrag aufzulösen, um das Gehalt des Niederländers einzusparen. Aufgrund der Vielzahl von Interessenten könnte Barça unter Umständen sogar noch Einnahmen generieren.

Möglich sei der ‚Sport‘ zufolge auch, dass Barcelona im Winter ohnehin auf United zugeht, um über einen Transfer von Rechtsverteidiger Diogo Dalot zu sprechen. Es bleibt allerdings fraglich, ob sich die Red Devils überhaupt von Dalot trennen möchten und ob Depay ein passendes Tauschobjekt darstellt.