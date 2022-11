Barça-Abschied: Depay stellt Bedingungen

Memphis Depay will den FC Barcelona offenbar nicht um jeden Preis verlassen. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, kommt für den 28-Jährigen ausschließlich ein Champions League-Klub in Frage, der seine Gehaltsvorstellungen vollständig erfüllt. Außerdem, so schreibt das Blatt, verlangt der niederländische WM-Fahrer eine Stammplatzgarantie von seinem potentiellen neuen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Depay ist dem Bericht zufolge verärgert über Barças Verhalten in der vergangenen Transferperiode. Die Blaugrana wollten den exzentrischen Angreifer unbedingt loswerden und waren sogar bereit, seinen Vertrag aufzulösen. Der Rechtsfuß wollte sich aber nicht vom Hof jagen lassen und blieb in der katalanischen Metropole. Sollte er ein ansprechendes Turnier in Katar spielen, könnten neue Angebote ins Haus flattern.