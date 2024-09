DFB kontaktiert: Bundesligist lockt Wagner

Die TSG Hoffenheim lässt im Werben um Sandro Wagner anscheinend nicht locker. Der Bundesligist ist erneut an den Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft herangetreten, um eine potenzielle Zusammenarbeit auszuloten, berichtet die ‚Bild‘.

Darüber hinaus soll die TSG sogar zum DFB Kontakt aufgenommen haben, mit dem Hintergrund, eine Freigabe des bis 2026 gebundenen Fußballehrers zu besprechen. Dem Boulevardblatt zufolge ist, wenn überhaupt, eine Zusammenarbeit ab Winter im Gespräch. Aktuell steht Pellegrino Matarazzo im Kraichgau an der Seitenlinie, der 46-jährige US-Amerikaner gilt aber nicht als unumstritten.

Zweiter Versuch

Bereits vor einigen Wochen hatte der Tabellenelfte bei Wagner angefragt. Damals lehnte der 46-Jährige ab, weil er, so war zu vernehmen, lieber an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Weg in Richtung WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehen wollte. Ob Wagner also dieses Mal überzeugt werden kann, bleibt abzuwarten.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler lässt gegenüber der ‚Bild‘ jedenfalls durchblicken: „Ich bin mit Sandro immer im Austausch, wir saßen zuletzt auch bei der Nationalmannschaft zusammen und sprachen über seine Zukunft. Mir ist bewusst, dass es viele Vereine gibt, die an ihm interessiert sind und es immer wieder mal die eine oder andere Anfrage gibt. Aber Sandro fühlt sich bei uns sehr wohl und geht in seiner Rolle auf.“