Kaiserslautern entlässt Antwerpen

Der 1. FC Kaiserslautern setzt Trainer Marco Antwerpen im Saisonendspurt vor die Tür. Der Drittligist verkündet die Entlassung des 50-jährigen Übungsleiters. Als Nachfolger übernimmt Dirk Schuster. Der 54-Jährige stand zuletzt bis Mai 2021 bei Erzgebirge Aue unter Vertrag.

Antwerpen hatte im Februar 2021 in Kaiserslautern übernommen, sicherte den Roten Teufeln den Klassenerhalt und führte den Traditionsverein ein Jahr später in die Aufstiegsrelegation. Da Lautern nur zwei der jüngsten sechs Ligaspiele gewinnen konnte, traute die Vereinsführung Antwerpen offenbar nicht zu, den Aufstieg fix einzufahren. In der Aufstiegsrelegation trifft Kaiserslautern am 20. und 24. Maiauf Zweitligist Dynamo Dresden.