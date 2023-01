Weltmeister Rulli zu Ajax

Ajax Amsterdam hat sich die Dienste von Torwart Gerónimo Rulli gesichert. Wie der niederländische Rekordmeister vermeldet, wechselt der 30-jährige Weltmeister vom FC Villarreal in die Grachtenstadt und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Ablöse beträgt laut offiziellen Angaben acht Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Ajax ist er als Nummer eins eingeplant. Rulli war bei der WM in Katar im Kader der Argentinier, kam aber als Ersatz von Emiliano Martínez nicht zum Einsatz. Bei Villarreal hingegen war der 1,89-Mann bis zuletzt gesetzt.

Lese-Tipp

Drei weitere Klubs an BVB-Flirt Grimaldo dran