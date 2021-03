Powerläufer Blanco: Wo landet Spaniens neueste Offensivwaffe?

Fabio Blanco verkörpert die pure Dynamik. Der 17-Jährige vom FC Valencia ist auf der rechten offensiven Außenbahn zuhause und liebt das Eins gegen Eins. Bekommt er den Ball, zieht er so oft wie möglich das Tempo an, geht ins Dribbling und versucht, zur Grundlinie oder direkt in den Strafraum zu kommen. Die Gegenspieler werden zur Not einfach umgerannt.

Dieser ungewöhnliche Spielertyp gilt als eines der größten Talente Spaniens. Und sein Vertrag in Valencia läuft zum Saisonende aus. Nach Informationen der ‚as‘ hoffen allen voran Real Madrid und der FC Barcelona auf den Zuschlag. Beide Klubs sollen mit dem Junioren-Nationalspieler schon konkrete Gespräche über einen Wechsel aufgenommen haben, während Valencia natürlich um eine Verlängerung kämpft. In der Pole Position soll aktuell Barça liegen.

Doch Blanco wird auch von zahlreichen Vereinen aus dem Ausland gejagt. Manchester City, United, der FC Chelsea, Juventus Turin und der AC Mailand werden ebenso genannt wie Interessenten aus Deutschland. Welche Bundesligisten genau hinter dem Rechtsaußen her sind, enthüllt die ‚as‘ nicht. Es dürften aber die üblichen Verdächtigen sein.