Wellenreuthers Bundesliga-Überlegungen

Timon Wellenreuther (27) liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt der momentan vom RSC Anderlecht an Feyenoord Rotterdam verliehene Schlussmann: „Es gibt auch Überlegungen, im Sommer in die Bundesliga zu wechseln. Zurzeit gibt es Gespräche in verschiedene Richtungen. Meine Spiele für Feyenoord wurden natürlich nicht nur in den Niederlanden gesehen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag beim RSC Anderlecht, aber Feyenoord hat eine Kaufoption.“

Bei Feyenoord ist Wellenreuther hinter dem wiedergenesenen Justin Bijlow (25) die Nummer zwei. Zwischen 2013 und 2017 stand der frühere U21-Nationalspieler bei Schalke 04 unter Vertrag. Eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte will Wellenreuther nicht ausschließen: „Bei Schalke würde ich jedenfalls immer genau hinhören.“

