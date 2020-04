Barça-Interesse an Isak: Wie reagiert der BVB?

Alexander Isak hat es offenbar ins Blickfeld des FC Barcelona geschafft. Der Radiosender ‚SER Catalunya‘ bringt den 20-jährigen Schweden als Alternative zu Lautaro Martínez (22, Inter Mailand) ins Spiel. Der Argentinier ist bekanntlich Barças Wunschlösung auf der Suche nach einer neuen Nummer neun.

Rückkaufoption für den BVB

Isak war im Sommer für 6,5 Millionen von Borussia Dortmund zu Real Sociedad San Sebastian gewechselt. Zuvor hatte er ein halbes Jahr lang bei Leihklub Willem II in den Niederlanden für Furore gesorgt. Der BVB sicherte sich beim Verkauf ins Baskenland eine 30 Millionen Euro schwere Rückkaufoption.

Erst im Februar sagte Isak jedoch über Dortmund: „Ich habe überhaupt nicht die Absicht, dorthin zurückzukehren.“ In seinem noch bis 2024 datierten Vertrag bei Real Sociedad ist eine Ausstiegsklausel über 70 Millionen Euro verankert. In der derzeit unterbrochenen Saison erzielte Isak 14 Tore in 34 Pflichtspielen.

