100-Millionen-Klausel: Real mit Interesse an Benfica-Talent

Real Madrids Transferstrategie der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass man vorwiegend hochtalentierte Spieler im jungen Alter verpflichtet. Bei Federico Valverde (24), Vinicius Junior (22), Rodrygo (22), Aurélien Tchouameni (23) und Eduardo Camavinga (20) ist der Plan bislang sauber aufgegangen. Nur in der Abwehr fehlt noch ein vielversprechender Youngster, der die Zukunft von Real prägen könnte.

Dieser könnte womöglich im Sommer aus Portugal den Weg ins Estadio Santiago Bernabéu einschlagen. Laut ‚Record‘ beschäftigen sich die Königlichen mit António Silva von Benfica Lissabon. Der 19-jährige Innenverteidiger gehört auf seiner Position zu den größten Talente in Europa. Die Verantwortlichen von Benfica haben vorgesorgt und Silva im September 2022 mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet – und der beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Silva gehört trotz seines jungen Alters zu den Leistungsträgern unter Roger Schmidt. In der Champions League absolvierte Silva in der laufenden Saison jede Partie über die vollen 90 Minuten. Und auch in der portugiesischen Nationalmannschaft ist der Verteidiger bereits angekommen. Zweimal lief Silva im Trikot der Seleção das Quinas bislang auf, eine Partie war das letztjährige WM-Gruppenspiel gegen Südkorea (1:2).

Schwierige Verhandlungen & Konkurrenz

Der FC Chelsea musste bei der Verpflichtung von Enzo Fernández (22) bereits schmerzlich spüren, dass Benfica bei Transferverhandlungen wenig entgegenkommend ist. Ebenso erging es dem FC Liverpool bei Darwin Núñez (23). Kaum vorstellbar, dass Benfica von der Ausstiegsklausel abrückt, wenn Silva weiterhin gute Leistungen abliefert.

Zudem steht Silva nicht nur bei Real auf der Liste. In den vergangenen Monaten wurde berichtet, dass auch Paris St. Germain, Liverpool und die SSC Neapel den Rechtsfuß auf dem Zettel haben. Ganz zur Freude von Benfica, je mehr Klubs den 1,87 Meter großen Abwehrspieler verpflichten wollen, desto größer ist die Chance, dass einer der Vereine die Klausel bedient.

Gehen Nacho & Vallejo?

In der Verteidigung wird sich bei Real im Sommer voraussichtlich einiges tun. Das liegt vor allem daran, dass gleich zwei zentrale Abwehrspieler Real verlassen könnten. Dem Bericht zufolge soll Jesús Vallejo (26, Vertrag bis 2025) verkauft werden. Unter Carlo Ancelotti spielt der ehemalige Frankfurter keine Rolle.

Bei Nacho Fernández (33) läuft der Vertrag in wenigen Monaten aus. Der Routinier gehört bei den Madrilenen allerdings nach wie vor zum Inventar und stellt immer wieder unter Beweis, dass er auch auf hohem Level solide Leistungen liefert, wenn er benötigt wird. Nacho ließ zuletzt verlauten, dass Real ihm die Möglichkeit zur Vertragsverlängerung gegeben habe.. Ein Abgang bleibt jedoch ebenso möglich – und spätestens dann wäre Real gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.