Nacho über Real-Zukunft: „Habe noch nicht entschieden“

Nacho Fernández hat sich zu seiner Zukunft bei Real Madrid geäußert. Im Anschluss an die gestrige Champions League-Partie gegen den FC Liverpool (5:2) erklärte der Innenverteidiger: „Real hat mir gesagt, dass ich, wenn ich will, verlängern kann. Ich habe noch nicht entschieden, was ich tun werde.“ Der Spanier führt aus: „Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, eine Entscheidung der Familie.“

Als Affront gegen seinen Arbeitgeber möchte Nacho seine Aussagen jedoch nicht verstehen: „Ich will damit keine Botschaft an den Verein senden. Mein Verhältnis zum Verein ist sehr gut. Sie werden die ersten sein, die meine Entscheidung erfahren.“ Das Eigengewächs der Königlichen gehört seit 2013 dem Profikader an und stand seitdem in 300 Spielen für die Blancos auf dem Rasen. Das Arbeitspapier des 33-Jährigen in der spanischen Hauptstadt endet im Sommer.

