Newcastle: Auch DFB- und Bundesliga-Stars im Visier

Die Premier League ist aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und des sportlichen Niveaus schon immer ein Anziehungspunkt für Topspieler aus aller Welt gewesen. So zogen auch regelmäßig Spitzenathleten aus der Bundesliga nach England. Mit Newcastle United gibt es seit kurzem einen neuen Vertreter aus der britischen Eliteliga, dessen neu gewonnene wirtschaftliche Kraft den Markt durchwirbeln wird.

Laut ‚Sport Bild‘ befinden sich auch einige Spieler aus Deutschland auf der Liste vom NUFC. Die deutsche Sportzeitung nennt Filip Kostic (28) von Eintracht Frankfurt und Niklas Süle (26) vom FC Bayern als Kandidaten bei den Magpies. Kostic stand vor der Saison vor einem Wechsel zu Lazio Rom, blieb letztlich aber doch bei den Adlern. Süles Vertrag läuft nächsten Sommer aus, Newcastle könnte dem deutschen Nationalspieler ein exorbitantes Gehalt anbieten.

Stürmer gesucht

Ein weiterer Name der genannt wird, ist der von Erling Haaland (21). Borussia Dortmunds Toptorjäger gilt allerdings eher als Spielertyp, den die neuen Verantwortlichen gerne in mittelfristiger Zukunft im St. James‘ Park auflaufen sehen wollen. Bevor sich der neureiche Klub allerdings für die Champions League qualifiziert, dürften Personalien vom Kaliber Haaland in Newcastle noch zu unerfüllbaren Wünschen von Kronprinz Mohammed bin Salman zählen.

Werner als Transferziel realistisch?

Als mögliche Verstärkung in der Offensive soll allerdings auch Timo Werner vom FC Chelsea zählen. Momentan ist der Stürmer nicht vollends zufrieden bei den Blues, tat dies auch in Interviews kund. Grund dafür: Im Sommer verpflichtete Chelsea Romelu Lukaku (28) für 115 Millionen Euro. Der belgische Sturmtank nahm umgehend Werners Platz in der ersten Elf ein und trifft regelmäßig.

Sollte sich an der Situation von Werner in London nichts ändern, wird sich der ehemalige Leipzig-Profi umorientieren. Dann wird es darauf ankommen, welche Möglichkeiten sich für den Knipser ergeben. Finanziell dürfte Newcastle alle Mittel haben, um die Anforderungen des 25-Jährigen zu erfüllen – lediglich der sportliche Aspekt ist aktuell noch ein Hindernis. Newcastle befindet sich auf dem vorletzten Rang der Premier League und kämpft in dieser Saison wohl um den Klassenerhalt.

Mittelfristig will man aber hoch hinaus. Neben den genannten Transferzielen beschäftigt man sich auch mit prominenten Namen wie Philippe Coutinho (29) vom FC Barcelona, Mauro Icardi (28) von Paris St. Germain, Donny van de Beek (24) von Manchester United. Und die Wunschliste ist noch länger.