Barça: Sétien nimmt Griezmann in Schutz

Quique Sétien hat lobende Worte für seinen stark kritisierten Schützling Antoine Griezmann (29) gefunden. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der auf jeder Position spielen kann. Er muss die Qualitäten zeigen, über die er verfügt. In vielen Spielen hat er das getan, so auch zuletzt gegen Villarreal“, sagte der Coach des FC Barcelona auf der gestrigen Pressekonferenz.

Schon am heutigen Samstag könnte Griezmann bei Real Valladolid (19:30 Uhr) eine weitere Chance von Beginn an bekommen. Der 120 Millionen Euro teure Neuzugang aus dem Sommer 2019 erzielte in 45 Spielen für Barça bislang 15 Tore und gab vier Assists. Weniger, als man sich im Camp Nou von seiner Verpflichtung versprochen hatte.