Wie akut ist das Bayern-Interesse an Bellingham?

Aufgrund der besseren persönlichen Perspektive entschied sich Jude Bellingham im Sommer 2020 für den Wechsel zu Borussia Dortmund. Der FC Bayern, der ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen hatte, ging leer aus.

Ohne Zweifel, Bellinghams Entschluss hat sich voll ausgezahlt. Beim BVB ist der Mittelfeldspieler spätestens in seiner zweiten Saison zum absoluten Leistungsträger gereift. Sofern der 18-Jährige fit ist, steht er in der Startformation – und zumeist dann auch über 90 Minuten auf dem Platz.

Diese konstante Entwicklung hin zum Weltklassespieler registriert man auch beim FC Bayern. Die ‚Bild‘ schreibt am heutigen Montag über Dortmunds Weltklassespieler Haaland und Bellingham, „für die sich auch die Bayern interessieren“.

Normale Entwicklung

Klar ist: Das grundsätzliche Interesse der Münchner an Bellingham ist mit dessen Wechsel zur innerdeutschen Konkurrenz nicht erloschen. Längst hat der physisch und spielerisch gleichermaßen starke Rechtsfuß eindrucksvoll nachgewiesen, dass ihm eine große Karriere bevorsteht.

„Als wir Jude vergangenes Jahr verpflichtet haben, waren viele Topklubs an ihm interessiert. Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben. Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende“, sagte Manager Michael Zorc vor rund einem Monat gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Bis 2025 ist Bellingham vertraglich an Schwarz-Gelb gebunden. Weil dem Vernehmen nach nicht wie im Fall Haaland eine Ausstiegsklausel vereinbart wurde, besteht aus Dortmunder Sicht kein Anlass, sich mit einem Verkauf zu befassen.

Ewig wird dieser Status allerdings nicht anhalten, denn vor allem englische Klubs haben den Nationalspieler der Three Lions längst auf dem Zettel. Bellinghams nächster Karriereschritt wird irgendwann erfolgen. Dann dürfte auch der FC Bayern erneut sein Glück versuchen.