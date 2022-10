Gnabry kocht wieder: Pünktlich in WM-Form

Serge Gnabry sorgte eine Weile sportlich kaum für Furore. Den Sommer über bestimmte sein 2023 auslaufender Vertrag die Schlagzeilen rund um den Offensivspieler. Als Gnabry dann endlich bis 2026 verlängert hatte, startete er furios mit sechs Scorerpunkten in vier Spielen in die Saison.

Doch während des Bayern-Krise Ende August bis Mitte September war der 27-Jährige fast immer nur Joker. Grund: Schwankende Leistungen, an denen die Münchner Boss laut ‚Sport1‘ nahezu verzweifelten. Und bei den September-Länderspielen der Nationalmannschaft spielte Gnabry dann gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) gerade einmal 67 von möglichen 180 Minuten.

Acht Scorerpunkte in sechs Spielen

Doch etwas hat sich seitdem geändert. In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand Gnabry immer in der Bayern-Startelf und sammelte dabei acht Scorerpunkte. Höhepunkt: seine drei Vorlagen beim 3:0-Sieg beim FC Barcelona am gestrigen Mittwochabend (FT-Note: 1).

Julian Nagelsmann hatte ohnehin nie an Gnabry gezweifelt, wie er schon zu schwierigeren Zeiten betonte. „Ich halte extrem viel von ihm“, beteuerte der Trainer, der Gnabry für am besten hält, wenn er „nicht zu viel nachdenkt“ und „frei von der Seele weg spielt“.

Holt sich Gnabry auch seinen DFB-Stammplatz zurück?

Genau das tut Gnabry mittlerweile. Aus Sicht von Bundestrainer Hansi Flick wohl zum idealen Zeitpunkt. In 27 Tagen startet die DFB-Elf gegen Japan (14 Uhr) in die WM in Katar. Gnabry war lange gesetzt, hatte seinen Stammplatz auf Rechtsaußen zuletzt aber an Jonas Hofmann verloren.

Der Gladbacher fehlt aktuell verletzt, während Gnabry pünktlich zur WM so richtig Fahrt aufnimmt. Nach einer enttäuschenden Europameisterschaft 2021 soll die WM nun Gnabrys erstes richtig gutes großes Turnier werden. Den Grundstein dafür legt er aktuell im Verein.