Der prügelnde Rashford | Lewandowskis neuer Spitzname

Bühne frei für Rashford

„Crash, Bang, Wallop“ – Marcus Rashford hat den FC Arsenal verdroschen, prangt es von der Titelseite des ‚Daily Mirror‘. Der 24-jährige Engländer startet unter Neu-Trainer Erik ten Hag so richtig durch, hat Superstar Cristiano Ronaldo aus der Startelf verdrängt und 100-Millionen-Neuzugang Antony am Sonntag die Show gestohlen. Mit zwei Toren und einer Vorlage führte Rashford die Red Devils zum 3:1-Sieg über die Gunners. Tabellenführer ist weiterhin Arsenal, doch der Vorsprung schmilzt.

Traumstart für Lewandowski

Auch bei seinem neuen Verein ist Robert Lewandowski ganz der Alte. Vier Spiele, fünf Tore, so lautet die eindrucksvolle Startbilanz des neuen Barça-Stürmers. Die katalanische ‚Sport‘ tauft Lewandowski nach seinem erneuten Treffer gegen den FC Sevilla (3:0) als „Míster Gol“. Der 34-jährige Pole sei „der Neuner, den Barça gebraucht hat“. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt gleichermaßen schlicht wie martialisch: „Tödlich“.

Jubiläum für Modric

Eine sportliche Waffe ist seit einem Jahrzehnt auch Luka Modric bei Real Madrid. Der 36-jährige Mittelfeldlenker, wohl in einer seiner letzten Spielzeiten für die Spanier am Ball, will ein sechstes Mal den Henkelpott in die Höhe stemmen. Am Dienstag startet die Mission bei Celtic Glasgow – es wird Modrics 100. Champions-League-Spiel im Real-Trikot, titelt heute die ‚Marca‘. Ein königliches Jubiläum.