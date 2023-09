Juve schielt nach England: Interesse an Höjbjerg

Pierre-Emile Höjbjerg weckt offenbar das Interesse von Juventus Turin. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, suchen die Italiener nach Verstärkung für das Mittelfeld. Der 28-jährige Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur könnte insbesondere dann ein ernsthafter Kandidat für das Transferfenster im Januar werden, wenn Paul Pogba (30), der unter Dopingverdacht steht, gesperrt bleiben sollte.

Höjbjerg kommt unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou noch nicht richtig in Fahrt – magere 79 Minuten stand er in fünf Premier League-Partien auf dem Platz. Laut ‚Calciomercato.com‘ schauen sich auch die Agenten des dänischen Nationalspielers nach anderen Optionen für ihren Klienten um. Höjbjergs Arbeitspapier läuft noch bis 2025 – nicht ausgeschlossen also, dass der Rechtsfuß in naher Zukunft für einen anderen Klub aufläuft.