Medien: Sevilla mit Interesse an Malen

Am heutigen Dienstagvormittag berichtete die Redaktion von Transferinsider Gianluca Di Marzio bereits, dass Kasper Dolberg den FC Sevilla zeitnah in Richtung TSG Hoffenheim verlassen könnte. Einen möglichen Nachfolger für den Dänen haben die Sevillistas offenbar ebenfalls in der Bundesliga ausgemacht. Laut dem italienischen Transferexperten beschäftigt sich der Tabellen-18. aus Spanien mit Donyell Malen von Borussia Dortmund.

Wie der BVB über ein mögliches Interesse aus Spanien denkt, ist unklar. Trainer Edin Terzic stärkte Malen zuletzt öffentlich den Rücken: „Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen.“

Nichtsdestotrotz ist Malen bei den Schwarz-Gelben nicht unumstritten. Im Ruhrpott zeigt er zu selten sein Talent. In der laufenden Bundesligasaison stand der Niederländer in zehn von 15 Partien auf dem Platz und steuerte lediglich zwei Vorlagen bei. Aufgrund seiner durchwachsenen Leistungen wurde der 23-Jährige nicht in den WM-Kader der niederländischen Nationalmannschaft berufen.