Liverpool - Leipzig: So könnt ihr die Champions League-Partie live sehen

Gut gespielt, durch zwei individuelle Fehler aber dennoch mit 0:2 verloren – so verlief das Hinspiel aus Sicht der Leipziger. Die Sachsen gehen nun mit einem gewaltigen Rucksack ins Rückspiel. Um nach 90 Minuten weiterzukommen, muss RB mindestens drei Tore erzielen und darf höchstens eins kassieren. Bei einem 2:0-Erfolg geht es in die Verlängerung. Helfen könnte, dass Liverpool sich zuletzt extrem heimschwach präsentierte. Sechs Niederlagen in Folge musste man zuhause einstecken. Blöd nur, dass die Reds nur formal das Heimrecht genießen. Aufgrund von Corona-Verordnungen wird die Partie ebenso wie das Hinspiel in Budapest ausgetragen.

Liverpool gegen Leipzig live im TV und im Live-Stream

Die Champions League-Partie findet am Mittwoch, den 10. März statt. Der Anstoß in der Puskas Arena erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können die Begegnung online über Sky Go streamen.

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Reds und RB weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

