Nottingham-Poker: Frankfurts Schmerzgrenze bei Marmoush

Nottingham Forest möchte Omar Marmoush unbedingt verpflichten und hat bereits das dritte Angebot für den Stürmer bei Eintracht Frankfurt hinterlegt. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchten die Hessen den Ägypter eigentlich nicht abgeben, sind aber bei einer überzeugenden Offerte bereit, über einen Wechsel zu verhandeln. Die Tricky Trees suchen nach der Absage von Wunschstürmer Santiago Giménez (23/Feyenoord) nach einer Alternative für die Offensive.

Das aktuelle Angebot für Marmoush liegt dem Bezahlsender zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Das sei den Frankfurtern noch nicht genug, erst ab einer Summe von 30 Millionen Euro plus Boni könnte der Bundesligaklub schwach werden, so ‚Sky‘. Marmoush war im vergangenen Sommer ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Hessen gewechselt. In der abgelaufenen Saison erzielte der Nationalspieler für die Eintracht 17 Treffer in 39 Pflichtspielen.