Köln: Urbig im Sommer zurück

Der 1. FC Köln kann so gut wie sicher mit Torhüter-Eigengewächs Jonas Urbig planen. Dadurch, dass der SSV Jahn Regensburg im Prinzip aus der zweiten Liga abgestiegen ist, wird der 19-Jährige laut dem Kölner ‚Express‘ im Sommer in die Domstadt zurückkehren. „Wenn Regensburg es nicht schafft, in der 2. Bundesliga zu bleiben, kommt Jonas zurück“, zitiert die Tageszeitung Kölns Trainer Steffen Baumgart. Für Regensburg stand Urbig seit Leihbeginn im Januar in sämtlichen 16 Ligaspielen im Tor.

Der U20-Nationalkeeper könnte bei den Geißböcken das Erbe von Timo Horn antreten. Der 30-Jährige wird den Klub mit seinem Vertragsablauf in wenigen Wochen verlassen. Geschenkt bekommen wird Urbig den Titel als Vertreter von Stammkeeper Marvin Schwäbe aber nicht. „Wenn wir verpflichten können, worauf wir hoffen“, sagte Baumgart weiter, „wollen wir auf jeden Fall noch eine Nummer zwei holen. Was nicht hieße, dass Jonas nicht zurückkommt und den Kampf um die Nummer zwei annimmt.“

