Spanier berichten: Newcastle will Kroos für 30 Millionen

Längst ist bekannt, was da im nordenglischen Newcastle für ein Fußball-Riese entstehen soll. Das saudi-arabische Konsortium PIF will mit den Magpies die höchste europäische Vereinsebene erklimme. Dass es dafür hochkarätige Spieler braucht, liegt auf der Hand. Es wird sich einiges ändern am Newcastle-Kader.

Einem Bericht aus Spanien zufolge soll nach dem Willen der Saudis auch Toni Kroos diesem Kader angehören. Laut der Tageszeitung ‚El Nacional‘ steht der Ballverteiler weit oben auf Newcastles Agenda. 30 Millionen Euro sollen die neuen Besitzer eingeplant haben, um den 106-fachen Nationalspieler von Real Madrid loszueisen.

FT-Meinung