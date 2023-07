FCA: Vargas im Premier League-Visier

Rubén Vargas hat offenbar Interesse aus der Premier League auf sich gezogen. Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, ist der Flügelspieler des FC Augsburg einer von mehreren potenziellen Neuzugängen, die Crystal Palace genauer unter die Lupe genommen hat. Der Klub aus London sehe im 24-Jährigen einen möglichen Kandidaten für eine Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 35-malige Schweizer Nationalspieler ist bereits seit 2019 für den FCA aktiv. Damals zahlte der Bundesligist vier Millionen Euro an den FC Luzern. Seitdem stand Vargas in 115 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, in denen ihm 16 Tore und 13 Assists gelangen.

Lese-Tipp

Augsburg verleiht Günther erneut