Jensen verlängert beim KSC

Leon Jensen bleibt dem Karlsruher SC erhalten. Der Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten um zwei Jahre verlängert. Der 26-Jährige ist damit bis 2025 an den KSC gebunden.

„Ich möchte einfach weiterhin in dieser Mannschaft spielen, da ich das Gefühl habe, noch etwas aufholen zu müssen. Generell sehe ich den KSC auf dem richtigen Weg, deshalb will ich weiterhin ein Teil davon sein. Außerdem freue ich mich in der nächsten Saison im neuen Stadion gegen meine Hertha vor ausverkauftem Haus zu spielen“, kommentiert Jensen die weitere Zusammenarbeit.

