VfB: Millot hat noch Großes vor

Enzo Millot will mit dem VfB Stuttgart noch viel erreichen. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen Paris St. Germain äußerte sich der 22-Jährige zu seiner Zukunft: „Mein Vertrag läuft bis 2028, ich bin Spieler des VfB Stuttgart und da gibt es große Ziele, die wir haben. Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden hier.“

Der Vertrag des Mittelfeldspielers beinhaltet eine recht niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro. „Der VfB hat es mir ermöglicht, den Traum der Champions League zu erfüllen. Dafür werde ich dem VfB immer dankbar sein. Ich denke da jetzt nicht an den Sommer, sondern ich denke an die Ziele des Vereins und an das Spiel morgen“, so Millot, der auch in dieser Saison unter Trainer Sebastian Hoeneß zum Stammpersonal zählt.