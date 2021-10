Eintracht: Zwangspause für Paciência

Eintracht Frankfurt muss in den nächsten Wochen auf Gonçalo Paciência verzichten. Wie Trainer Oliver Glasner auf der heutigen Spieltagspressekonferenz bestätigte, wird der Stürmer „voraussichtlich bis zur Länderspielpause ausfallen“. Paciência hatte sich bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den VfL Bochum am Sonntag verletzt.

Neben dem 27-jährigen Portugiesen wird am nächsten Spieltag gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) auch Sebastian Rode (31) fehlen. Der SGE-Kapitän pausiert aufgrund von Belastungssteuerung. Fraglich für die RB-Partie ist Kristijan Jakic (24). Aktuell geht Glasner aber nicht von einem Ausfall aus. Der zuletzt am Knie verletzte Aymen Barkok (23) kehrt derweil in den Kader zurück.