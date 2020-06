Köln an Todibo dran?

Der FC Barcelona will Jean-Clair Todibo in diesem Sommer zu Geld machen. 25 Millionen Euro lautet die Forderung der Katalanen. Schalke 04 besaß eine Kaufoption in der gleichen Höhe, kann die Verpflichtung des Innenverteidigers aber finanziell nicht stemmen. Entsprechend sucht Todibo nun intensiv nach einem neuen Arbeitgeber.

An Bewerbern mangelt es nicht. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zeigen die SSC Neapel, der FC Watford und der FC Southampton Interesse. Zuletzt schien zudem der FC Everton nah dran zu sein an einer Verpflichtung. Kontakt hat der Sportzeitung zufolge aber auch der 1. FC Köln aufgenommen. Die Rheinländer würden den 20-Jährigen demnach gerne unter Vertrag nehmen.

Preisschild zu hoch

In der Domstadt könnte Todibo den Platz von Jorgé Meré einnehmen. Der 23-jährige Spanier soll vor einem Wechsel zum FC Valencia stehen. Darüber hinaus ist die Zukunft von Leihspieler Toni Leistner (Queens Park Rangers) noch ungeklärt.

Problem für den Effzeh: Man kann die Ablöseforderung aus Barcelona nicht im Ansatz erfüllen. Dass es einen Preisnachlass gibt, deutet sich jedoch nicht an. Bei der Fülle an Anfragen ist es unwahrscheinlich, dass am Ende keiner die verlangten 25 Millionen Euro auf den Tisch legt.