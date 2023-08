BVB: Last-Minute-Versuch bei Lukaku

Bei Borussia Dortmund hält man Ausschau nach einem weiteren Stürmer. Ein Thema in den Überlegungen war angeblich auch Romelu Lukaku. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass der BVB am gestrigen Samstag in den Lukaku-Poker einsteigen wollte.

Der belgische Sturmtank habe dem Bundesligisten aber umgehend abgesagt. Lukaku steht bereits bei der AS Rom im Wort, hat seinen bevorstehenden Wechsel zum Mourinho-Klub gestern angekündigt. Der 30-Jährige wird sich den Römern per Leihe anschließen.

An den FC Chelsea zahlt der Serie A-Klub eine Gebühr von 4,8 Millionen Euro, Lukakus Gehalt liegt bei sieben Millionen plus Boni. An der Stamford Bridge steht der Linksfuß noch bis 2026 unter Vertrag – ob es im nächsten Sommer zurück nach London geht oder Lukaku in Rom bleibt, ist noch ungeklärt.