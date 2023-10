Ngonge vor Verlängerung

Cyril Ngonge steht vor der Verlängerung bei Hellas Verona. Das berichtet Fabrizio Romano. Dem Transfermarkt-Insider zufolge wird das neue Arbeitspapier des 23-jährigen Offensivspielers bis 2027 datiert sein. Somit handelt es sich um eine Ausdehnung der Laufzeit um ein Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der junge Belgier war Anfang des Jahres vom FC Groningen nach Verona gewechselt. Dort stand er in dieser Saison in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Zwei Tore stehen für Ngonge zu Buche.