Voglsammer unterschreibt in Hannover

Ablösefrei aus Millwall: Andreas Voglsammer wird uns "in der Offensive definitiv bereichern"

Am letzten Tag der diesjährigen Sommertransferperiode hat Hannover 96 seinen Kader mit einer Verpflichtung im Offensivbereich komplettiert: Andreas Voglsammer kommt ablösefrei an den Maschsee. Zuletzt spielte der 31-Jährige für den FC Millwall in der englischen 2. Liga. Der Offensivspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.