Juve verleiht Pellegrini erneut

Luca Pellegrini (24) schließt sich erneut Lazio Rom an. Juventus Turin gibt den Linksverteidiger, der schon das vergangene Halbjahr an Lazio verliehen war, auch für die kommenden zwei Jahre an die Römer ab.

Werden bestimmte Bedingungen erreicht, greift im Sommer 2025 eine vier Millionen Euro hohe Kaufpflicht. In der Hinrunde der Saison 2022/23 war Pellegrini an Eintracht Frankfurt verliehen, für ein dauerhaftes Engagement konnte sich der Italiener damals nicht empfehlen.