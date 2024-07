Monamay vor Bayer-Abflug

Innenverteidiger-Talent Madi Monamay (18) steht wohl kurz vor einem Abschied von Bayer Leverkusen. Dem Journalisten Sacha Tavolieri zufolge befinden sich die Verhandlungen mit der PSV Eindhoven auf der Zielgeraden. Die finalen Details zwischen den Klubs sollen in den kommenden Tagen geklärt werden. Mit Monamay selbst hat die PSV laut Tavolieri bereits eine Übereinkunft getroffen.

Schon in der kommenden Woche könne mit dem Vollzug gerechnet werden. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Monamay der Werkself in diesem Sommer nach zwei Jahren den Rücken kehren möchte. Der erhoffte Durchbruch bei den Profis war dem belgischen Youngster nicht vergönnt, in den Niederlanden soll es nun anders laufen.