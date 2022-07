Umtiti-Wechsel geplatzt?

Stade Rennes nimmt Abstand von der Verpflichtung von Samuel Umtiti (28). Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der französische Erstligist aus den Verhandlungen mit dem FC Barcelona zurückgezogen. Barça muss nun wohl einen anderen Abnehmer für den verletzungsanfälligen Weltmeister finden.

Rennes will stattdessen den 21-jährigen Brasilianer Morato von Benfica unter Vertrag nehmen. Nach FT-Infos haben die Portugiesen ein ersten Angebot über zehn Millionen Euro plus drei Millionen an Boni aber abgelehnt. Eine neue Offerte ist in Arbeit. Morato kam vor drei Jahren für knapp acht Millionen Euro aus seiner Heimat nach Lissabon.