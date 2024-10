DFB: Verletzungssorgen um Führich & Pavlovic

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf Chris Führich für das anstehende Länderspiel gegen die Niederlande (Montag, 20:45 Uhr) verzichten. Nagelsmann sagte im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg über Bosnien-Herzegowina (zitiert via ‚Bild‘): „Chris Führich hat bei einem langen Schritt einen Muskelfaserriss gekriegt, wird am Montag ausfallen.“ Der Offensivspieler des VfB Stuttgart war in der 82. Minute eingewechselt worden. Ob der 26-Jährige auch den Schwaben für die kommenden Aufgaben nicht zur Verfügung steht, ist noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Kippe steht auch Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic. Der 20-Jährige vom FC Bayern konnte im Vorfeld des Bosnien-Spiels nur individuell trainieren und wurde nicht eingesetzt. Ein Einsatz gegen die Niederlande ist anders als bei Führich aber noch möglich. „Pavlovic hat eine Knie-Prellung, da müssen wir sehen, wie es Richtung Montag aussieht“, sagte Nagelsmann.