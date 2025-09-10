Übernimmt Lehmann bei 1860?

Jens Lehmann könnte Mehrheitseigner bei 1860 München werden. Die ‚Abendzeitung‘ berichtet von „sehr konkreten Plänen“ des früheren Nationalkeepers. Aktuell halte Lehmann nach finanzstarken Partnern Ausschau, um das Projekt zu verwirklichen und die Anteile von Hasan Ismaik zu übernehmen. Der bisherige Investor zeigt sich seit einiger Zeit verkaufsbereit.

Laut der ‚Abendzeitung‘ will Lehmann im Fall der Fälle künftig als Head of Sports bei 1860 agieren und Vereinslegenden aktiv einbeziehen. Zudem beinhalte sein Plan einen Stadionneubau in München-Riem. 40.000 bis 50.000 Plätze seien angedacht, was Kosten von 250 bis 350 Millionen Euro mit sich bringen würde.