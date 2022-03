England-Elite beobachtet Wilson

Rory Wilson könnte ab der kommenden Saison in England auflaufen. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, zeigt gleich eine Vielzahl von englischen Topvereinen Interesse am Sturm-Juwel der Glasgow Rangers. So sollen der FC Liverpool, Manchester United und City sowie Newcastle und Leeds United ein Auge auf den 16-Jährigen geworfen haben.

Wilson hat vor allem bei seinen Einsätzen für die schottische U17-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam gemacht. In sechs Länderspielen erzielte der Mittelstürmer ebensoviele Tore. Auch beim 2:2-Unentschieden gegen den Nachwuchs der Engländer Mitte Februar war das Talent erfolgreich. Für die Rangers durfte er bereits viermal in der Youth League auflaufen, in der sich die besten europäischen U19-Mannschaften messen.