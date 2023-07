Hertha: Korb im Lukebakio-Poker

Der erste Klub ist bei Hertha BSC mit einer Offerte für Dodi Lukebakio abgeblitzt. Laut dem ‚kicker‘ bot Besiktas der Alten Dame für 50 Prozent der Transferrechte an dem 25-Jährigen 3,5 Millionen Euro. Zu wenig für die Hauptstädter. Dem Bundesliga-Absteiger kommt zugute, dass mittlerweile zahlreiche Vereine die Spur des belgischen Offensivspielers aufgenommen haben.

In den vergangenen Wochen wurden unter anderem Al Hilal, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Inter Mailand, Olympique Lyon und der SC Freiburg mit Lukebakio in Verbindung gebracht. An die Berliner ist der Linksfuß noch bis 2024 gebunden.

