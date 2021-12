Nagelsmann erläutert Absage an Real

Julian Nagelsmann hat erläutert, weshalb er den Trainerjob bei Real Madrid im Sommer 2018 ausschlug. Bei ‚Sports Illustrated‘ sagt der Trainer des FC Bayern: „Der große Unterschied ist: Wenn du wie ich in Hoffenheim - wo ich Nachwuchstrainer war und jede Waschfrau und jeden Platzwart kannte - die Profi-Mannschaft übernimmst, ist die Anlaufzeit extrem kurz. Weil du genau weißt, wen du ansprechen musst, wenn du Hütchen brauchst.“ (zitiert via ‚Goal.com‘)

Unter der Anzeige geht's weiter

Anders sei das bei einem Großklub wie Real: „Wenn du am Nachmittag deine Gemüsesuppe willst, gehst du zum Koch, den du schon kennst. Wenn du in einem Verein erstmal alle kennenlernen musst, ist das eine andere Dimension. Deshalb war es richtig, dass ich in ein höheres Regal greife als Hoffenheim, aber nicht gleich das höchste, das vielleicht möglich gewesen wäre.“ Nagelsmann ging stattdessen zu RB Leipzig.