Schalke: Eine Verlängerung und ein Abschied

Mit vollem Einsatz hat sich Eigengewächs Henning Matriciani in die Profi-Mannschaft von Schalke 04 und nicht zuletzt in die Herzen der königsblauen Anhänger gespielt. Auch die vielen Sprints und Grätschen des 23-Jährigen konnten den Schalker Abstieg nicht verhindern, das ändert aber nichts an Matricianis hohem Standing.

Nach Informationen von ‚Sky‘ und der ‚WAZ‘ ist der Abwehrmann nun für seine kämpferischen Leistungen belohnt worden. Matriciani hat dem Bezahlsender zufolge bereits einen neuen, bis 2026 gültigen Vertrag unterschrieben. Die Verkündung soll noch am heutigen Dienstag erfolgen.

Can Bozdogan (22) hat dagegen keine Zukunft mehr in Gelsenkirchen. Der Offensivmann spielte eine ordentliche Serie (27 Einsätze, ein Tor, sechs Vorlagen) bei seinem Leihklub FC Utrecht und steht laut ‚Sky‘ vor einem langfristigen Engagement beim Eredivisie-Klub. Die ‚WAZ‘ berichtet von einer Sockelablöse in Höhe von rund einer Million Euro. Boni können hinzukommen. Zudem bestehe eine 25-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung. Nach FT-Infos buhlten auch AZ Alkmaar und Standard Lüttich um Bozdogans Dienste, gehen aber allem Anschein nach leer aus.