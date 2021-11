Smith übernimmt in Norwich

Norwich City hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Canaries offiziell bestätigen, übernimmt Dean Smith an der Carrow Road. Der Übungsleiter erhält einen Vertrag bis 2024.

Als weiterer Kandidat wurde bei Norwich Frank Lampard gehandelt. Der frühere Nationalspieler soll sich aber gegen ein Engagement beim Premier League-Schlusslicht entschieden haben. Smith wurde vor rund einer Woche bei Aston Villa vor die Tür gesetzt.

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC