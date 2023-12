Barça: Laporta bestätigt João-Verhandlungen

Klubpräsident Joan Laporta hat bestätigt, dass der FC Barcelona sich um die Festverpflichtungen der beiden Joãos, Leihspieler João Felix (24) und João Cancelo (29) bemüht. „Cancelo und Félix haben seit ihrer Ankunft auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Der Verein könnte sie für die nächsten Spielzeiten behalten. Wir planen, bald mit den Verhandlungen über sie zu beginnen. Wir haben gute Beziehungen zu Manchester City und Atlético Madrid“, wird Laporta von der Sport zitiert.

Sowohl Félix als auch Cancelo sind unter Trainer Xavi Stammspieler. Außenverteidiger Cancelo stand nur in einem seiner bisherigen 17 Pflichtspiele nicht der Teil der Startformation. Auch Félix erlebt in Katalonien nach einer wenig erfolgreichen Leihe beim FC Chelsea bessere Zeiten. Der Offensivspieler konnte in ebenfalls 17 Einsätzen acht Torbeteiligungen beisteuern. Billig wird die Verpflichtung des Duos für Barcelona nicht. Während für Cancelo dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro fällig wären, beträgt das Preisschild für Félix satte 80 Millionen Euro.