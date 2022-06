Terzic: Rückkehr „kam schon überraschend“

Edin Terzic hat nicht damit gerechnet, nach so kurzer Zeit wieder bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie zu stehen. „Ich habe ja im Nachgang der Interimszeit gesagt, dass ich mich eines Tages wieder als Trainer sehe. Dass es Borussia Dortmund wird, dass es im Jahr 2022 schon wieder sein wird, das kam schon überraschend. Am Ende ging es sehr schnell“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ den BVB-Trainer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 39-Jährige, in der vergangenen Saison als Technischer Direktor tätig, tritt die Nachfolge von Marco Rose an. Nach zweieinhalb Jahren als Co-Trainer hatte Terzic die Dortmunder Profimannschaft bereits im Dezember 2020 als Interimscoach übernommen und in der Folge zum DFB-Pokalsieg geführt.