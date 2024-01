Eintrachts Gehaltsgrenze bei Ekitike

Eintracht Frankfurt will sein Gehaltsgefüge für Wunschstürmer Hugo Ekitike nicht sprengen. Maximal 2,5 bis drei Millionen Euro brutto würden die Hessen dem Franzosen im Jahr zahlen, berichtet die ‚Bild‘. Zur Einordnung: Ekitike soll bei Paris St. Germain rund sieben Millionen Euro pro Jahr kassieren – netto, wohlgemerkt. Grundsätzlich ist der 21-Jährige zu Einbußen bereit, heißt es. Aber auch in dieser Größenordnung?

Unter der Anzeige geht's weiter

Das gilt es nun in den laufenden Verhandlungen herauszufinden. Sportvorstand Markus Krösche soll großen Wert darauf legen, dass das Gehalt einzelner Spieler nicht für Misstöne in der Kabine sorgt. Mit rund 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Prämien rangieren laut ‚Bild‘ Nummer eins Kevin Trapp (33) und Offensivstar Mario Götze (31) an der Spitze des Frankfurter Geld-Rankings.